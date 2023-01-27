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1 час назад

Тоби Магуайр заявил о готовности снова сыграть Человека-паука

Газета.Ru

Актер Тоби Магуайр в интервью Marvel заявил, что готов снова сыграть Человека-паука в будущих проектах.

Тоби Магуайр заявил о готовности снова сыграть Человека-паука
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист также поделился впечатлениями от работы над фильмом «Человек-паук: Нет пути домой», в котором появился вместе с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом.

«Когда они позвонили, я подумал: наконец-то! Я сразу же согласился прийти и сделать это. Если бы ребята снова позвонили мне с предложением сняться [в роли Человека-паука], то я бы ответил «да», — утверждает Магуайр.

Ранее Тоби Магуайр назвал свою главную работу.

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