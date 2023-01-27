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2 часа назад

Уиллем Дефо появится в ремейке вампирской саги, снятой сто лет назад

Inc-News

Эту картину выпустили в далеком 1922 году.

Уиллем Дефо появится в ремейке вампирской саги, снятой сто лет назад
Фото: Inc-NewsInc-News

Режиссер Роберт Эггерс запланировал съемки ремейка вампирской саги «Носферату» с Уиллемом Дефо, Николасом Холтом, Лили-Роуз Депп и Биллом Скарсгардом в главных ролях.

Оригинальный фильм Фридриха Мурнау вышел на экраны еще в далеком 1922 году, в котором главного вампира исполнила немецкий актер Макс Шрек.

В центре сюжета молодая девушка, в жизнь которой внезапно врывается вампир из Трансильвании и начинает ее всюду преследовать.

Кстати, у Дефо уже есть опыт «вампирской работы». Он снимался в комедии «Тень вампира», которая стала своеобразной пародией на фильм 1922 года. За нее Дефо едва не получил «Оскара».

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