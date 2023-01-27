Уиллем Дефо появится в ремейке вампирской саги, снятой сто лет назад

Эту картину выпустили в далеком 1922 году.

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Оригинальный фильм Фридриха Мурнау вышел на экраны еще в далеком 1922 году, в котором главного вампира исполнила немецкий актер Макс Шрек.

В центре сюжета молодая девушка, в жизнь которой внезапно врывается вампир из Трансильвании и начинает ее всюду преследовать.