Лужина раскрыла секрет Лоллобриджиды

Джина Лоллобриджида еще осенью прошлого года неудачно упала и получила перелом бедра со смещением. Врачи сомневались, делать ли операцию. Все-таки возраст очень солидный... Операцию в итоге сделали. И с тех пор Джина уже не вставала.

Фото: Мир новостей Мир новостей

А ведь за всю свою долгую жизнь она буквально не позволяла себе присесть. И чем только не занималась! Начинала в юности с живописи и даже зарабатывала на улицах Рима написанием портретов и шаржей. Потом, узнав, что за съемки в кино платят больше, чем за шаржи, пошла на кастинг. И, конечно же, ее сразу взяли. Такая красавица!

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Лоллобриджида снялась в 60 картинах, среди которых трудно выделить лучшие работы. Джина блистала во всех! Но больше всего полюбилась зрителям как Эсмеральда из «Собора парижской Богоматери» и Аделина из «Фанфан-Тюльпана». Еще она прославилась как профессиональный скульптор, талантливый фотограф и режиссер-документалист. Но внушительный перечень талантов количественно перекрывал перечень ее любовников. Побывав в молодости замужем за югославским врачом Милко Скофичем и родив от него единственного сына, тоже названного Милко, актриса после развода легко заводила отношения с самыми красивыми и знаменитыми мужчинами планеты. Говорят, у нее был короткий, но страстный роман и с нашим Андроном Кончаловским. А еще Джина была влюблена в Юрия Гагарина. Но сердце его покорить не смогла - он оказался крепким семьянином.

Итальянская актриса вообще часто приезжала сначала в СССР, а потом и в Россию...

- Мы все восхищались ею, - призналась нам Лариса Лужина. - Удивительно красивая женщина и хорошая актриса. Все были в восторге от нее! Я помню, как она, будучи уже в возрасте, приезжала на фестиваль «Амурская осень» в Благовещенск. И ее зрители так душевно принимали! Очень все любили. Она была невероятно обаятельная, отзывчивая и компанейская. Для всех своя. Наверное, в этом ее секрет. Помню, все говорили, что в нее был страшно влюблен Фидель Кастро. Я это слышала и в Советском Союзе, и когда была на Кубе в 1964 году. Там на Острове свободы был практически культ Лоллобриджиды именно потому, что у Кастро к ней было особое отношение, он выделил ее единственную из всех мировых звезд. Она вообще была большая молодец. До самого конца оставалась на виду, в обществе, вела активную деятельность, занималась и политикой, и благотворительностью.