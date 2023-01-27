Мельникова собралась на кастинг продолжения "Ворониных"

Актриса Дарья Мельникова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала поклонников не расстраиваться из-за того, что ее не взяли в продолжение «Папиных дочек».
«Не расстраивайтесь. Я схожу на кастинг продолжения «Ворониных». Может, туда возьмут», — пошутила Мельникова.
Мельникова известна поклонникам «Папиных дочек» по роли Жени. 15 января сообщалось, что начались съемки нового сезона «Папиных дочек». Спустя десять лет к своим ролям вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры.
Ранее Мельникова рассказала, что ее не взяли в новые «Папины дочки».