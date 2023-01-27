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3 часа назад

Джейк Джилленхол снимется для рекламы элитного фарфора

Газета.Ru

Известный бренд фарфора Ginori 1735 выбрал актера Джейка Джилленхола для участия в рекламной кампании, которая выйдет в мае и будет снята фотографом Греей Сорренти. Об этом пишет WWD.

Джейк Джилленхол снимется для рекламы элитного фарфора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Джейк Джилленхол - великий мастер своего дела, обладающий сильным индивидуальным стилем и естественным образом воплощающий вневременную элегантность и класс, которые безупречно выражают идеальное сочетание наследия и инноваций нашего дома", - сказал Ален Прост, председатель и главный исполнительный директор Ginori 1735.

По его словам, актер является давним поклонником марки. Ginori 1735 находится под контролем конгломерата Kering Group с 2013 года и создает коллекции посуды для еды и напитков, предметы искусства и подарки. У бренда есть флагманские магазины во Флоренции, Милане и Париже.

В августе 2021 года Джейк Джилленхол выступил в роли лица мужского аромата Prada Luna Rossa Ocean.

Актеры,Ален Прост,
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