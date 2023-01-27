7 звезд, пожалевших о съемках в откровенных сценах

Чтобы изобразить безудержную страсть на экране, порой приходится пройти через весьма травматичный опыт. Super собрал семь историй звезд, пожалевших о том, что они снялись обнаженными.

Фото: Super.ru Super.ru

Натали Портман

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Актриса пожалела о том, что «не прислушалась к своей интуиции» на съемках короткого метра Уэса Андерсона «Отель "Шевалье"». Дело в том, что для роли ее попросили раздеться. Сцена секса получилась достаточно реалистичной — настолько, что разлетелась по сайтам для взрослых.

«Когда вы создаете историю, а затем это попадает на порносайт... Это действительно злит. Сцена должна оставаться частью драматургии. Иначе это неизбежно. Но я должна была догадаться, что так произойдет», — сказала Натали в интервью MTV News.

Тейлор Лотнер

Звезде «Сумерек» даже не пришлось имитировать секс, чтобы почувствовать себя униженным. В вампирской саге Тейлор снимался с оголенным торсом, а теперь предпочитает не раздеваться перед камерой совсем. Актер хочет, чтобы его ценили за талант, а не воспринимали как накачанное тело в кадре.

«Я усердно работал, чтобы набрать форму для этой роли. Моей мотивацией был фильм и фанаты, но я не хочу, чтобы все меня знали только из-за хорошей формы. Будь у меня выбор, я бы никогда не снимал рубашку в кино, но, думаю, это не очень реалистично», — передает слова актера Showbiz Spy.

Саша Бортич

На счету российской актрисы не одна постельная сцена, да и в особой стеснительности девушка замечена не была. Саша призналась, что однажды показала грудь на кастинге — об этом эпизоде своей карьеры она рассказала в интервью «Кинопоиску». Что касается процесса съемок, актриса старается доверять режиссеру, но без дискомфорта все равно не обходится, тем более, ей пришлось раздеться в своем дебютном фильме.

«Это было сложно, но я переборола себя и сделала. Я не говорила, что этого не сделаю», — объяснила селебрити откровенные сцены в ленте Нигины Сайфуллаевой «Как меня зовут».

По признанию Саши, некоторые интимные моменты вырезали, чему она рада.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет за свою карьеру сыграла в немалом количестве эротических сцен, при этом звезда признается, что ненавидит буквально «каждую секунду» пребывания на экране в обнаженном виде. Особенно нелюбима Кейт сцена «Титаника», где она топлес позирует герою Леонардо ДиКаприо. Этот эпизод не дает актрисе покоя из-за фанатов: брать автограф нередко подходят с копией эскиза.

«Хотелось бы не демонстрировать тогда так много тела, но я была молода и знала, что мне есть что доказывать», — призналась Кейт The Sun.

Хелен Миррен

Хелен Миррен постельные сцены всегда давались непросто. Актриса старалась на них не зацикливаться, ведь это часть сюжета и работы.

«У меня всегда были проблемы с обнаженной натурой. Я ненавидела это! В таких ситуациях никогда не бывает удобно… Мне это никогда не нравилось, никогда. Это всегда унизительно. Но я всегда чувствовала, что просто нужно смириться. Я могу показаться раскованной, но, поверьте мне, это не так!» — сказала она журналу Venice Magazine.

Кристина Асмус

Кристине Асмус пришлось столкнуться с неловкостью не только на площадке, но и после выхода фильма на экраны. Откровенная сцена из фильма «Текст» потрясла зрителей своей реалистичностью и стала резонансной.

«Мне было очень трудно как женщине, как матери, как личности, которая себя часто стесняется. Всего было четыре дубля. Первые три были лайтовыми. Вот четвертый вошел в финальный монтаж», — рассказала Кристина в интервью Юлии Морозовой.

Актриса объяснила, что готова платить неустойку и ждать, пока найдут дублершу, лишь бы больше не сниматься в подобных эпизодах — семья важнее. Интересно, изменился ли подход артистки после расставания с Гариком Харламовым.

Эмили Блант

В 2004 году Эмили Блант снялась в картине «Мое лето любви». С тех пор она пересмотрела свое отношение к постельным сценам: знаменитость уверена, что в большей части таких эпизодов нет никакой необходимости.

«Слишком пикантно было то, чего сейчас я бы не стала делать. Да и мне уже не 22. На самом деле это не столько вопрос морали, сколько вопрос: "Действительно ли я хочу сделать это снова?"»

По мнению Эмили, актрисы должны убедиться, что нагота действительно «служит фильму», а не возможности бесплатно поглазеть на их грудь.