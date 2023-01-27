Гринт готов снова сыграть Рона в продолжении «Гарри Поттера»

Думаю, что, если бы время было подходящим и остальные тоже вернулись бы, я бы точно пересмотрел свою позицию. Это важный для меня персонаж. Я вырос вместе с ним. Мы как бы стали одним человеком. Я также ощущаю себя его защитником.