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18 минут назад

Умерла актриса из "Мисс Марпл" и "Доктора Кто" Сильвия Симс

Российская Газета

27 января, через три недели после своего 89-летия, в Нортвуде скончалась английская актриса кино и ТВ Сильвия Симс.

Умерла актриса из "Мисс Марпл" и "Доктора Кто" Сильвия Симс
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

У Симс была обширная фильмография из более чем ста пунктов: "Мисс Марпл", "Доктор Кто", "Доктор Живаго" 2002-го, "Жители Ист-Энда", "Джентльмен Джек". Особо артистка была памятна зрителям по роли королевы-матери в "оскаровском" байопике Фрирза 2005 года "Королева" - с Хелен Миррен.

Последние свои годы Симс провела в Денвилл-холле, доме престарелых для актеров и других творческих личностей. Кончину артистки подтвердила СМИ ее семья.

Сильвия Мэй Лаура Симс родилась 6 января 1934 года в Лондоне. Образование получила в Академии драматического искусства. На экранах - с середины 50-х.

Дочь - актриса Беатрис "Бити" Эдни (Хизер Маклауд из линейки "Горец", в прошлом году появилась в "Андоре"). Племянники - Ник и Алекс Уэбб из группы Acoustic Alchemy (Ник умер в 43 года от рака в 1998-м).

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