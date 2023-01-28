Шукшина рассказала о совместной работе с Чуриковой

— В фильме «Узкий мост» Инна Михайловна играла мою свекровь. Характер у ее героини был тот еще — женщина-повелительница, у которой со всеми плохие отношения. И вот ее гримируют, она в костюме и уже полностью в этом образе. Съемочная группа просто боялась к ней подходить, — поделилась воспоминаниями Шукшина.