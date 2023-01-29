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2 часа назад

Кифер Сазерленд сыграл мастера корпоративного шпионажа в тизере «Кроличьей норы»

Inc-News

Ничто не является тем, чем кажется в опубликованном тизере сериала «Кроличья нора». Производством 8-серийного проекта занималась CBS Studios. Главную роль исполнил Кифер Сазерленд.

Сазерленд сыграл мастера корпоративного шпионажа в «Кроличьей норе»
Фото: Inc-NewsInc-News

Его герой Джон Уир занимается корпоративным шпионажем и раскрывает таинственный заговор. Чтобы нейтрализовать, его обвиняют в убийстве, что заставляет его пуститься в бега в попытке выяснить, кто и что является настоящим в перевернутой с ног на голову реальности. Как человек, имеющий дело с недоверием и обманом, может ли герой обратиться к маловероятным союзникам, чтобы перехитрить врага, знающего о его прошлом? Джон Уир должен ориентироваться в мире слежки, дезинформации и манипуляций, чтобы раскрыть человека в центре заговора и остановить его, пока не стало слишком поздно.

Актеры,Кроличья нора,
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