Звезда «Медведя» пополнила актерский состав «Громовержцев»

Известная по сериалу «Медведь» актриса Айо Эдебири получила предложение сыграть одну из ролей в кинокомиксе «Громовержцы». Правда, ее персонажа продюсеры пока не озвучили.

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Сам проект планируют начать снимать в начале нынешнего лета, а премьеру готовят на 24 июля уже 2024 года.

В центре сюжета будущего фильма состоящий из отрицательных персонажей спецотряд, которых американские власти бросают в «горячие точки» для выполнения особо опасных заданий.

У режиссера проекта Джейка Шрейера уже есть богатый набор исполнителей. В его появятся Зимний солдат (Себастиан Стэн), Призрак (Ханна Джон-Кеймен), Агент США (Уайатт Рассел), Елена Белова (Флоренс Пью), Таскмастер (Ольга Куриленко), Красный Страж (Дэвид Харбор), а также Джулия Луи-Дрейфус в роли Валентины Аллегры де Фонтейн и даже почти нестареющий Харрисон Форд в роли генерала Таддеуса Росса.