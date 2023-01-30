Что стало с актерами из голливудских боевиков 90-х

За актерскую карьеру Сильвестр Сталлоне сыграл более чем в 50 кинолентах. Однако и настоящее время карьера 76-летнего деятеля развивается активно. В прошлом году он исполнил роль супергероя в «Самаритянине» (12+). В нынешнем году ожидается премьера новых «Неудержимых», которые сняты по его сценарию.

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В 2021-м культовый голливудский актер Арнольд Шварцнеггер выступил автором мультфильма «Детский сад супергероев», а в начале нулевых занимался политикой, занимая должность губернатора штата Калифорния.

Джеки Чана можно увидеть в сотне картин. В последние годы 68-летняя знаменитость уделяет время продюсерской и режиссерской деятельности.

Жан Клод Ван Дамм на сегодняшний день не только актер, но и специалист по боевым искусствам. В 2021-м был выпущен комедийный боевик «Последний наемник» (12+) с его участием.

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