Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

Фиби Дайневор отметила, что её героини Дафны Бассет не будет в новых эпизодах, поэтому третий сезон актриса будет рада посмотреть в качестве зрителя. При этом она сказала, что Дафна Бассет может появиться в будущем.
Напомним, что сериал «Бриджертоны» основан на одноимённой серии книг Джулии Куинн. Шоу стало сенсационной исторической драмой Netflix за последние два года.
Авторы сериала решили рассказывать в каждом сезоне историю различных персонажей. При этом главной фишкой шоу стал его разнообразный актёрский состав.