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4 часа назад

Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»

runews24.ruиещё 1

Фиби Дайневор отметила, что её героини Дафны Бассет не будет в новых эпизодах, поэтому третий сезон актриса будет рада посмотреть в качестве зрителя. При этом она сказала, что Дафна Бассет может появиться в будущем.

Фиби Дайневор не появится в третьем сезоне «Бриджертонов»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, что сериал «Бриджертоны» основан на одноимённой серии книг Джулии Куинн. Шоу стало сенсационной исторической драмой Netflix за последние два года.

Авторы сериала решили рассказывать в каждом сезоне историю различных персонажей. При этом главной фишкой шоу стал его разнообразный актёрский состав.

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