Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
23 минуты назад

Умерла актриса Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале "Семейка Аддамс"

Российская Газетаиещё 1

На 65-м году жизни ушла американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальной "Семейка Аддамс" 60-х. Об этом сообщила в соцсети ее ближайшая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.

Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 60-х
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пояснила Лори, четыре дня назад Лиза, патологическая курильщица, перенесла обширный инсульт, и после трех безнадежных дней в реанимации семья актрисы приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Урожденная Лиза Эни ДеСинес появилась на свет 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Помимо "Аддамсов", сериала и не особо известного телефильма-продолжения 1977-го, сыграла в кинолентах и сериалах "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Острой фантазий", "Кровавое безумие", "Дикая лагуна", других.

Актеры,Семейка Аддамс,Лиза Лоринг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители