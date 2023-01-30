Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 60-х

На 65-м году жизни ушла американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальной "Семейка Аддамс" 60-х. Об этом сообщила в соцсети ее ближайшая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.
Как пояснила Лори, четыре дня назад Лиза, патологическая курильщица, перенесла обширный инсульт, и после трех безнадежных дней в реанимации семья актрисы приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.
Урожденная Лиза Эни ДеСинес появилась на свет 16 февраля 1958 года на Маршалловых островах. Помимо "Аддамсов", сериала и не особо известного телефильма-продолжения 1977-го, сыграла в кинолентах и сериалах "Как вращается мир", "Доктор Килдэр", "Барнаби Джонс", "Острой фантазий", "Кровавое безумие", "Дикая лагуна", других.