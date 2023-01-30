Умерла Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнсдей в сериале 60-х

На 65-м году жизни ушла американская актриса кино и ТВ Лиза Лоринг, сыгравшая Уэнздей в оригинальной "Семейка Аддамс" 60-х. Об этом сообщила в соцсети ее ближайшая подруга, актриса и продюсер Лори Джейкобсон.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как пояснила Лори, четыре дня назад Лиза, патологическая курильщица, перенесла обширный инсульт, и после трех безнадежных дней в реанимации семья актрисы приняла решение отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.