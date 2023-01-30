Умер французский актер Адам Нина

На 57-м году жизни скончался Адам Нина, французский актер кино и ТВ, Леонард из сериала "Люпен".

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Об этом сообщил в соцсети актер Омар Си, сыгравший в шоу главную роль. "Выражаю свои глубокие соболезнования близким Адама, выдающегося актера, с которым я имел возможность и удовольствие играть. Адам был человеком редкой доброты. Да упокоится его душа с миром", написал Си.

Обстоятельства и причина смерти артиста на данный момент не обозначены.