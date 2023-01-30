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1 час назад

Умер французский актер Адам Нина

Российская Газета

На 57-м году жизни скончался Адам Нина, французский актер кино и ТВ, Леонард из сериала "Люпен".

Умер французский актер Адам Нина
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об этом сообщил в соцсети актер Омар Си, сыгравший в шоу главную роль. "Выражаю свои глубокие соболезнования близким Адама, выдающегося актера, с которым я имел возможность и удовольствие играть. Адам был человеком редкой доброты. Да упокоится его душа с миром", написал Си.

Обстоятельства и причина смерти артиста на данный момент не обозначены.

Нина родился 23 августа 1966 года в Париже. Сниматься начал в нулевые - "Комиссар Мулен", "Жюли Леско", "Габриэль", "Уголовная полиция", "Жизнь прекрасна", "Таинственные знаки" - всего несколько десятков проектов.

Актеры,Жизнь прекрасна,Омар Си,
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