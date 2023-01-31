Харатьян рассказал, как Гайдая едва не отчислили из ВГИКа

Народный артист России Дмитрий Харатьян 30 января на вечере "Бамбарбия Киргуду" в Доме кино, приуроченном к 100-летию со дня рождения режиссера Леонида Гайдая, поделился интересным фактом из жизни кинематографиста. Харатьяна цитирует "Пятый канал".
На памятном вечере Харатьян исполнил песню на стихотворение "Типичный случай" Иосифа Уткина.
В железнодорожной школе Иркутска 18-летний Гайдай со сцены прочитал стихи Уткина, после чего задумался о карьере артиста. С этим же стихотворением, рассказал Харатьян, Гайдай позже поступал во ВГИК.
"Но теперь точно все знают, что на первом курсе ему поставили двойку и хотели отчислить из ВГИКа… По мастерству (актерскому) Гайдаю поставили двойку! Не верьте отметкам", — попросил Харатьян.
Гайдая не отчислили, и на последнем курсе режиссер Борис Барнет пригласил его поработать в качестве режиссера-практиканта и исполнителя одной из главных ролей на съемках своей музыкальной комедии "Ляна".