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1 час назад

Актер Джейсон Сигел рассказал о борьбе с тревожностью

Lenta.ru

43-летний американский актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь ему приходится бороться с тревожностью. Интервью звезды сериала «Как я встретил вашу маму» и нового сериала о психотерапии Shrinking вышло на Yahoo Entertainment.

Актер Джейсон Сигел рассказал о борьбе с тревожностью
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Сигела, он никогда не стеснялся попросить о помощи в том, что касается борьбы за ментальное здоровье.

«Одна из главных целей нашего проекта — показать, что у все мы от чего-то страдаем (каждый в разной степени). Даже люди, которыми мы восхищаемся, страдают у себя дома», — рассказал он.

Сигел уточнил, что очень заботится о своем ментальном здоровье.

«Я всю жизнь немного страдал от тревожности, чувства, что что-то не так, чувства надвигающейся гибели. В какой-то момент я решил, что нельзя тратить жизнь на плохое самочувствие, и использовал для этого соответствующие инструменты, в том числе психотерапию», — заявил актер.

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