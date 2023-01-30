Актер Джейсон Сигел рассказал о борьбе с тревожностью

«Я всю жизнь немного страдал от тревожности, чувства, что что-то не так, чувства надвигающейся гибели. В какой-то момент я решил, что нельзя тратить жизнь на плохое самочувствие, и использовал для этого соответствующие инструменты, в том числе психотерапию», — заявил актер.