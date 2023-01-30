Актер Джейсон Сигел рассказал о борьбе с тревожностью

43-летний американский актер Джейсон Сигел признался, что всю жизнь ему приходится бороться с тревожностью. Интервью звезды сериала «Как я встретил вашу маму» и нового сериала о психотерапии Shrinking вышло на Yahoo Entertainment.
По словам Сигела, он никогда не стеснялся попросить о помощи в том, что касается борьбы за ментальное здоровье.
«Одна из главных целей нашего проекта — показать, что у все мы от чего-то страдаем (каждый в разной степени). Даже люди, которыми мы восхищаемся, страдают у себя дома», — рассказал он.
Сигел уточнил, что очень заботится о своем ментальном здоровье.
«Я всю жизнь немного страдал от тревожности, чувства, что что-то не так, чувства надвигающейся гибели. В какой-то момент я решил, что нельзя тратить жизнь на плохое самочувствие, и использовал для этого соответствующие инструменты, в том числе психотерапию», — заявил актер.