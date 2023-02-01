Звезда «Уэнсдей» с трудом переживает смерть Лизы Лоринг

На днях в возрасте 64 лет умерла актриса Лиза Лоринг. Она стала первой исполнительницей роли Уэнсдей Аддамс в истории кинематографа. Звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега в своих соцсетях опубликовала две фотографии Лизы в образе героини, написав, что смерть коллеги полностью её опустошила, но она очень ей благодарна:

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

"Абсолютно опустошена. Спасибо за всё".

Причиной смерти Лизы стал обширный инсульт. После него актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, но в итоге семья Лоринг приняла решение отключить женщину от него.