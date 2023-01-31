Скончалась звезда сериала "Лаверн и Ширли" Синди Уильямс

Американская актриса Синди Уильямс , которая появилась в нескольких фильмах, номинированных на "Оскар" , прежде чем сыграть идеалистку Ширли Фини в популярном ситкоме ABC "Лаверн и Ширли", скончалась. Ей было 75, пишет The Hollywood reporter.

Уильямс умерла в Лос-Анджелесе 25 января после непродолжительной болезни. Об этом сообщили ее дети Зак и Эмили Хадсон.

После того, как Уильямс появилась в роли хиппи в фильме "Путешествие с моей тетей" (1972) с Мэгги Смит в главной роли, одном из последних фильмов режиссера Джорджа Кьюкора, Уильямс заметили режиссеры. Затем она сыграла Лори в фильме "Американские граффити" (1973) Джорджа Лукаса. Приняла она участие и в "Разговоре" Фрэнсиса Форда Копполы (1974), где сыграла "женщину в опасности", как ей казалось.