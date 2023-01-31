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45 минут назад

Скончалась звезда сериала "Лаверн и Ширли" Синди Уильямс

Газета.Ruиещё 1

Американская актриса Синди Уильямс, которая появилась в нескольких фильмах, номинированных на "Оскар", прежде чем сыграть идеалистку Ширли Фини в популярном ситкоме ABC "Лаверн и Ширли", скончалась. Ей было 75, пишет The Hollywood reporter.

Скончалась звезда сериала "Лаверн и Ширли" Синди Уильямс
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уильямс умерла в Лос-Анджелесе 25 января после непродолжительной болезни. Об этом сообщили ее дети Зак и Эмили Хадсон.

"Смерть нашей доброй, веселой матери Синди Уильямс принесла нам глубокую печаль, которую невозможно выразить по-настоящему", — говорится в их заявлении.

После того, как Уильямс появилась в роли хиппи в фильме "Путешествие с моей тетей" (1972) с Мэгги Смит в главной роли, одном из последних фильмов режиссера Джорджа Кьюкора, Уильямс заметили режиссеры. Затем она сыграла Лори в фильме "Американские граффити" (1973) Джорджа Лукаса. Приняла она участие и в "Разговоре" Фрэнсиса Форда Копполы (1974), где сыграла "женщину в опасности", как ей казалось.

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