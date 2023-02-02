Руперт Гринт оценил вероятность участия в сериале о Гарри Поттере

Британский актер Руперт Гринт предположил, что книги Джоан Роулинг про волшебника Гарри Поттера могут быть экранизированы в формате телешоу. Об этом он заявил в беседе с GQ.

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«Я бы хотел, чтобы "Гарри Поттера" адаптировали в качестве телешоу. Мне кажется, что это действительно сработает», — сказал он. По мнению актера, кинокартины в любом случае будут пересняты.

Гринт также добавил, что ему будет непросто «передать эстафету» роли Рона Уизли другому актеру. «Это странно, потому что я так сильно связан с ним [персонажем], и меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Это трудно отпустить», — поделился актер.

Также в шоу This Morning Гринт отметил, что согласился бы вновь сыграть Рона Уизли в ребуте «Гарри Поттера», если бы на это согласились и его коллеги по оригинальной франшизе, пишет Daily Mail.