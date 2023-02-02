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57 минут назад

Руперт Гринт оценил вероятность участия в сериале о Гарри Поттере

Lenta.ruиещё 3

Британский актер Руперт Гринт предположил, что книги Джоан Роулинг про волшебника Гарри Поттера могут быть экранизированы в формате телешоу. Об этом он заявил в беседе с GQ.

Руперт Гринт оценил вероятность участия в сериале о Гарри Поттере
Фото: Лента.руЛента.ру

«Я бы хотел, чтобы "Гарри Поттера" адаптировали в качестве телешоу. Мне кажется, что это действительно сработает», — сказал он. По мнению актера, кинокартины в любом случае будут пересняты.

Гринт также добавил, что ему будет непросто «передать эстафету» роли Рона Уизли другому актеру. «Это странно, потому что я так сильно связан с ним [персонажем], и меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Это трудно отпустить», — поделился актер.

Также в шоу This Morning Гринт отметил, что согласился бы вновь сыграть Рона Уизли в ребуте «Гарри Поттера», если бы на это согласились и его коллеги по оригинальной франшизе, пишет Daily Mail.

Ранее глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала, что у студии есть большой интерес к созданию спин-оффа по мотивам серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере. Данги заявила, что в настоящий момент о предстоящем сериале ведется ряд переговоров. «У нас есть серьезные намерения [создать спин-офф], и сейчас мы ведем переговоры на этот счет», — отметила продюсер.

Актеры,Руперт Гринт,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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