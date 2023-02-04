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2 часа назад

Российские актеры, у которых нет образования

Мария Каткова

Не все актеры в России имеют соответствующее образование, а у некоторых и вовсе нет высшего. Несмотря на это, они успешно задействованы во многих известных проектах и являются отличным примером того, что актерство — не только про мастерство, но и про талант. В материале “Рамблера” — актеры, у которых нет высшего образования.

Российские актеры, у которых нет образования
Фото: Кадр из фильма "Холоп"Кадр из фильма "Холоп"

Александра Бортич

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Актриса успешно стартовала в фильме “Как меня зовут”, а потом ее узнала вся страна благодаря “Полицейскому с Рублевки” и “Холопу”. Сейчас актриса продолжает участие в новых проектах и ее актерская игра вызывает хвалебные отзывы у зрителей.

Однако не все знают, что у актрисы совсем нет профильного образования. Она окончила среднюю школу, а профессию выбрала уже в старших классах — участвовала в театральной студии. После школы она пыталась поступить в театральное училище, но ее не взяли. Тогда она стала работать официанткой, а потом пошла на пробы без образования.

Елизавета Арзамасова

Кадр из сериала "Ивановы-Ивановы"

Эту актрису все знают благодаря роли Галины Сергеевны в сериале “Папины дочки”. Ее талант был виден уже на съемках этого сериала, поэтому актерскому мастерству она нигде не училась. И сейчас она продолжает сниматься и заниматься озвучкой, но уже в менее заметных проектах, так как сделала ставку на личную жизнь. Тем не менее, образование в смежной сфере у нее есть: она училась в музыкальной студии при ГИТИСе, а также училась на продюсерском факультете в ГИТРе.

Оксана Акиньшина

Кадр из фильма "Чернобыль"

Девушка прославилась благодаря роли в фильме “Сестры”. Тогда она занималась в модельном агентстве, где ее и заметил режиссер Бодров-младший. В 13 лет она впервые снялась в кино и сразу же прославилась. С тех пор у нее уже была взрослая жизнь — в интервью она рассказывала, что в школу ездила на такси. Однако школу она все-таки забросила и получила среднее образование лишь в 21 год. Профильное актерское или другое высшее образование она так и не получила.

Тем не менее Акиньшина уже много лет талантливо играет в российских кино и сериалах, а ее карьера не планирует заканчиваться.

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