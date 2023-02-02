Батиста не вернется к роли в «Стражах Галактики» даже ради гонорара

«У каждого из нас получились идеальные арки персонажей и прекрасная концовка. Я постоянно провожу параллель с тем, как закончил свою карьеру в реслинге. Я закончил ее на замечательной ноте. Я бы никогда не вернулся и не испортил это. Тут то же самое. С Драксом я должен закончить идеально. И я никогда не подписался бы на другую работу в качестве Дракса только для того, чтобы получить гонорар. Я бы запятнал тот идеальный финал, но не буду этого делать», — заявил Дэйв Батиста.