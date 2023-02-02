Батиста не вернется к роли в «Стражах Галактики» даже ради гонорара

Третья часть «Стражей Галактики» стартует в кинотеатрах по всему миру с 3 мая 2023 года. По словам американского актера, франшиза получила достойное развитие в умелых руках режиссера Джеймса Ганна. Однако этот фильм станет последним, где Батиста сыграет Дракса Разрушителя.
Напомним, в этом амплуа артист появлялся не только в линейных проектах о команде Питера Квилла (Крис Пратт), но и в нескольких частях «Мстителей». Однако после завершения очередной фазы вселенной Marvel актер отказывается возвращаться к своей знаковой роли, даже при условии выплаты гонорара.
«У каждого из нас получились идеальные арки персонажей и прекрасная концовка. Я постоянно провожу параллель с тем, как закончил свою карьеру в реслинге. Я закончил ее на замечательной ноте. Я бы никогда не вернулся и не испортил это. Тут то же самое. С Драксом я должен закончить идеально. И я никогда не подписался бы на другую работу в качестве Дракса только для того, чтобы получить гонорар. Я бы запятнал тот идеальный финал, но не буду этого делать», — заявил Дэйв Батиста.
Актер и прежде намекал, что не будет повторять свой образ. Однако зрителей смутило заявление Джеймса Ганна на посту соруководителя DC Studios о том, что актерский каст «Стражей Галактики» может появиться в новых проектах.
Вскоре Дэйва Батисту можно будет увидеть в триллере М. Найта Шьямалана «Стук в дверь», где ему отведена главная роль. Релиз фильма в США намечен на 3 февраля 2023 года.