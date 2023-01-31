Звезда «Гарри Поттера» пять дней мочился кровью на съемках сериала

34-летний британский актер Руперт Гринт рассказал, что пять дней мочился кровью на съемках сериала Apple TV+ «Дом с прислугой» из-за мочекаменной болезни. Неприятным воспоминанием звезда серии фильмов «Гарри Поттер» поделился в интервью журналу GQ.

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Боль при камнях в почках, по словам актера, была одним из худших ощущений, которые он когда-либо испытывал. Гринт уточнил, что ему провели процедуру лазерного дробления камней в почках, однако некоторые части минеральных отложений застряли в мочеточнике.

«Так что мне вставили стент в, хм, уретру. Я писал кровью пять дней. Теперь боюсь, что это повторится», — признался он.

Гринт считает, что причиной появления камней в почках стало обезвоживание. По мнению его коллеги по съемкам, актрисы Нелл Тайгер Фри, камни появились из-за того, что персонаж актера постоянно пил сок из салата кейл.

«Ужасно люблю в нем это: в сценарии сказано, что персонаж выпил пинту чего-нибудь, и Руперт выпьет все без остатка. По всей видимости, избыток этой зелени в организме ведет к образованию камней», — высказала свою версию она.