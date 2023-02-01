Арифулина назвала главное редкое качество Раневской

Актриса и режиссер Лина Арифулина назвала несчастьем и достоинством советской актрисы Фаины Раневской (1896-1984) ее искренность. Главное редкое качество покойной звезды она обсудила с «Пятым каналом».

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По словам Арифулиной, Раневская умела открывать людям правду и реальность. «Это было ее достоинством, потому что помогло многим посмотреть на все по-другому. Но с другой стороны — это было и ее несчастьем, потому что это та правда, которая ей помешала во многих вещах», — поделилась размышлениями она на презентации многосерийного байопика «Раневская».

Арифулина указала на то, что если сейчас медийные личности не боятся высказываться, в прошлом веке публичные персоны могли столкнуться с сильным осуждением, которого тем не менее не страшилась Раневская. «В то время это было, ну, скажем так, очень революционно. Это было по-особенному. Сейчас, если посмотреть, то очень много людей, которые реально приверженцы, «топят» за это. А она там была одна из тысячи», — заключила режиссер.