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2 часа назад

Руперт Гринт согласился сыграть Рона Уизли в ребуте "Гарри Поттера"

Газета.Ruиещё 1

Актер Руперт Гринт в интервью GQ предположил, что книги Джоан Роулинг про «Гарри Поттера» могут быть экранизированы в формате телешоу.

Руперт Гринт согласился сыграть Рона Уизли в ребуте "Гарри Поттера"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я бы хотел, чтобы «Гарри Поттера» адаптировали в качестве телешоу. Мне кажется, что это действительно сработает. И я уверен, что фильмы в любом случае будут пересняты», — отметил Гринт.

Он подчеркнул, что согласился бы вновь сыграть Рона Уизли в ребуте «Гарри Поттера», если бы на подобный проект согласились его коллеги по оригинальной франшизе. Вместе с этим артист признался, что ему будет непросто «передать эстафету» этой роли другому актеру.

«Это странно, потому что я так сильно связан с ним, и меня выбрали, чтобы воплотить его в жизнь. Это трудно отпустить. Но это тоже было бы неплохо», — резюмировал Гринт.

Ранее Руперт Гринт признался, что играть Рона Уизли в «Гарри Поттере» было «удушающе».

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