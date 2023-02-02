Олег Гаркуша сыграет грешного монаха в фильме "Длительные свидания"

В Свердловской киностудии разрабатывают полнометражный фильм «Длительные свидания» с актером и музыкантом Олегом Гаркушей в главной роли, пишет kp.ru.

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«Новая лента повествует о жизни монаха, который в неожиданных обстоятельствах переосмысливает грехи своей мирской жизни», — рассказали в киностудии.

Помимо фронтмена группы «АукцЫон» в фильме сыграют Василиса Перелыгина, Николай Козак, Никита Тарасов и Константин Балакирев. Другие подробности о грядущем проекте пока не разглашаются.