Спирс обвинила в буллинге звезду сериала "Зачарованные"

Несколько дней назад Алисса Милано, известная ролью Фиби Холливелл в сериале «Зачарованные», написала в Twitter: «Пожалуйста, кто-нибудь проверьте Бритни Спирс». Этот твит нашел отклик среди фолловеров актрисы, но вызвал негодование у самой певицы.

«Мне грустно видеть такие вещи обо мне от людей, которые меня не знают! Это определенно выглядит как одна из разновидностей буллинга! Дамы, мы должны поддерживать друг друга, а не пытаться потопить!» — возмутилась исполнительница.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Бритни Спирс пожаловалась на фанатов, вызвавших полицию к ней домой. Поклонники начали переживать за своего кумира после того, как она в очередной раз удалила свою страницу в Instagram* и устроила скандал в ресторане. Однако певица восприняла это как вторжение в ее личную жизнь и оскорбилась.