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1 час назад

Артистка Татьяна Лютаева призналась, что видит во внучке "актерскую жилку"

Газета.Ru

Артистка Татьяна Лютаева рассказала в беседе с mk.ru о своем нежелании, чтобы внуки пошли по актерским стопам.

Лютаева призналась, что видит во внучке "актерскую жилку"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам звезды, актерская профессия тяжелая, сложная и очень зависимая. Несмотря на свое нежелание, Лютаева призналась, что ей, скорее всего, «придется» заниматься с внучкой Никой этим мастерством.

Артистка объяснила, что видит во внучке «актерскую жилку», и назвала ее «звездой». 4-летняя Ника читает стихи поэтесс Анны Ахматовой и Марины Цветаевой. В свою очередь Лютаева учит внучку и помогает ей развиваться в творческой сфере.

«Ну вообще они сами все решат, неужели меня спросят?» — заключила актриса.

Ранее Лютаева назвала себя «сумасшедшей» бабушкой.

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