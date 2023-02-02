Умер актер Леонард Петрашак, сыгравший Крамера в «Ва-банке»

Польский актер Леонард Петрашак скончался в возрасте 86 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт родного города артиста Быгдощ.Петрашак впервые снялся в кино в 1957 году, в 1959 году он дебютировал на сцене театра.

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Зрителю актер наиболее известен по роли Кшиштофа Довгирда в сериале 1973 года «Черные тучи» и банкира Крамера в криминальной комедии 1981 года «Ва-банк» и ее продолжении.

Похоронят артиста в родном Быгдоще.