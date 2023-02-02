Светлана Немоляева вернулась к съемкам предстоящей экранизации «12 стульев». Режиссер фильма Петр Зеленов в интервью kp.ru рассказал, что народную артистку РСФСР пришлось долго уговаривать. Ей совершенно не нравилась ее роль, так как придется «умирать» в кадре.

«На роль тещи, которая спрятала бриллианты в одном из стульев гамбсовского гарнитура, я пригласил Светлану Немоляеву. Сперва она отказывалась: Светлана Владимировна не хочет умирать в кадре. Но мы ее убедили: она умирает не по-настоящему», — рассказал режиссер. Он назвал собранный актерский состав, как «замечательный».

Он раскрыл, что в фильме много комических сцен в стилистике трюкового кино. Но это очень затратно с точки зрения производства, поэтому проект имел финансовые трудности. Сейчас продюсеры фильма ищут финансовую поддержку кинокартины, после чего только можно будет приступить к съемкам.