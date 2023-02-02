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2 часа назад

Актер "Майора Грома" Жизневский признался, что вместе с женой рассматривает интимные фото поклонниц в соцсетях

Газета.Ru

Актер Тихон Жизневский в интервью «Известиям» признался, что получает в соцсетях интимные фото от фанаток.

Актер "Майора Грома" признался, что с женой рассматривает интимные фото поклонниц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы рассматриваем это иногда с супругой, некоторые части тела. Говорит: «Хорошая грудь, ничего такая», — поделился артист.

По словам Жизневского, его жена Ксения Бугайченская относится к его творческой карьере «с уважением и пониманием». Актер утверждает, что возлюбленная спокойно реагирует на постельные сцены с его участием.

«Мне это всегда очень неловко, и поэтому она больше за меня переживает. Все время пытаюсь перебороть себя и настроиться на то, как мне с партнершей заниматься какой-то любовью, грубо говоря, в кадре», — объяснил артист.

Тихон Жизневский известен зрителям по роли Игоря Грома в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Также он снимался в таких проектах, как «Топи» и «Союз Спасения. Время гнева».

Актеры,Тихон Жизневский,
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