Актер "Майора Грома" признался, что с женой рассматривает интимные фото поклонниц

Актер Тихон Жизневский в интервью «Известиям» признался, что получает в соцсетях интимные фото от фанаток.
«Мы рассматриваем это иногда с супругой, некоторые части тела. Говорит: «Хорошая грудь, ничего такая», — поделился артист.
По словам Жизневского, его жена Ксения Бугайченская относится к его творческой карьере «с уважением и пониманием». Актер утверждает, что возлюбленная спокойно реагирует на постельные сцены с его участием.
«Мне это всегда очень неловко, и поэтому она больше за меня переживает. Все время пытаюсь перебороть себя и настроиться на то, как мне с партнершей заниматься какой-то любовью, грубо говоря, в кадре», — объяснил артист.
Тихон Жизневский известен зрителям по роли Игоря Грома в фильме «Майор Гром: Чумной Доктор». Также он снимался в таких проектах, как «Топи» и «Союз Спасения. Время гнева».