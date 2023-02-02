Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в «Монастыре»

Российская актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь», в котором она сыграла одну из главных ролей. Этим она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Ивлеева отметила, что чем глубже она погружалась в съемочный процесс, тем больше ощущала ответственность и проникалась своим персонажем, а также постаралась сделать особенной каждую сцену.

«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — написала она.

Ранее в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение ведомства соответствует указу президента, касающемуся сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.