Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
1 час назад

Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь»

Lenta.ru

Российская актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в сериале «Монастырь», в котором она сыграла одну из главных ролей. Этим она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в «Монастыре»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ивлеева отметила, что чем глубже она погружалась в съемочный процесс, тем больше ощущала ответственность и проникалась своим персонажем, а также постаралась сделать особенной каждую сцену.

«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — написала она.

Ранее в РПЦ поддержали отказ Минкульта в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь». Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что решение ведомства соответствует указу президента, касающемуся сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проект режиссера Александра Молочникова рассказывает о любящей вечеринки и развлечения девушке Марии, которая сбегает в монастырь, чтобы спастись от преследователей из прошлой жизни.

Актеры,Анастасия Ивлеева,Вахтанг Кипшидзе,Александр Молочников,РПЦ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители