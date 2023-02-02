Звезда «Клиники» рассказал о борьбе за психическое здоровье после смерти друга

47-летний актер Зак Брафф признался, что психотерапия помогла ему пережить смерть друга в 2020 году. О борьбе за психическое здоровье звезда сериала «Клиника» рассказал в беседе с New York Post.

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По словам Браффа, ставшего режиссером нового сериала о психотерапии Shrinking, сам он ходит к психотерапевту всю жизнь. «Терапия точно изменила мою жизнь и помогла мне пережить самые тяжелые времена, когда нужно было справиться с горем и черными полосами», — сказал он.

Актер уточнил, что психотерапия помогла ему справиться с болью от смерти лучшего друга — бродвейского актера Ника Кордеро, умершего в возрасте 41 года. «Было очень тяжело. Я бы не выкарабкался без друзей, терапии, семьи и всего того, о чем наш новый сериал», — сказал он.