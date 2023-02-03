Как складывается судьба актеров-детей из популярных фильмов

Задача найти ребенка-актера для фильма труднее, чем набрать подходящих взрослых. Если большой талант в маленьком человеке выявлен, его начинают использовать. Но, к сожалению, крайне мало детей-артистов оказываются способны сохранить свою востребованность, когда вырастают. Нередко их судьбы либо уходят далеко в сторону от кино и театра, либо вообще оказываются трагичными. Размышляем, почему так происходит.

Фото: Кадр из фильма "Другие" Кадр из фильма "Другие"

Мне запомнилось, как на одной из пресс-конференций режиссер рассказывал, что долго не мог найти подходящего под задуманный образ мальчика. Кажется, там звучала мысль, что от детей-актеров бессмысленно ждать владения актерским инструментарием, ремеслом, ведь у них еще не может быть «школы». Тут нужна типажность. Он искал всюду, прочесал окрестные локации. А встретил своего героя почти накануне съемок случайно в кафе. Тот подходил идеально. Тут же все стали прочить ребенку успешную карьеру, как и мальчишке из другого фестивального фильма, который с энтузиазмом, но довольно кратко отвечал на вопросы журналистов. Вообще, обычно дети-актеры мало могут сказать о своих ролях и съемках. Для них это лишь взрослая игра, иногда довольно забавная. Я лично знакома с одной семьей, где растет мальчик-актер, который не только снимается, но и играет на скрипке, посещает занятия по акробатике... Его жизнь заполнена интересными активностями с плотным расписанием. И ему это нравится. А родители всячески помогают сыну выстроить свой график, стараясь, чтобы популярность росла вместе с ребенком.

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Думаю, будущее ребенка во многом зависит от взрослых, которые его окружают. От того, задают ли ему вопрос: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Как и от того, желанно ли для детей актерское бытие или вынужденно. В голове крутится наглядный пример — Маколей Калкин, мальчик, влюбивший в себя и критиков, и зрителей после фильма «Один дома» (1990). До 1994 года он очень активно снимался, а потом пропал с экранов. Говорят, одна из причин — баснословные гонорары, которые требовал отец. А вот Алексей Фомкин, сыгравший Колю Герасимова в «Гостье из будущего» (1984), не получил школьного аттестата из-за пропусков, потом пошел в армию, затем поступил во МХАТ имени Горького, откуда был уволен за прогулы, погиб в пожаре, не дожив до 27 лет.

Зато, например, Роман Мадянов, который начал сниматься в 10 лет, позже окончил ГИТИС, курс Ремеза, создал себе успешную актерскую карьеру: в его фильмографии свыше 200 ролей в кино и сериалах, четыре «Ники», два «Золотых орла» и другие награды, также Мадянов — заслуженный артист России.

Готовясь к написанию этого текста, я познакомилась со многими трагичными и вдохновляющими актерскими судьбами. Если выискивать закономерности, можно сказать, что будущность детей-актеров зависит от того же, от чего и прочих. Чтобы история сложилась успешно, нужно понимать, что талант требует огранки в виде труда, а естественная, от природы присущая харизма, типажность нуждается в инструментарии, владении специальными навыками, без которых можно бежать спринт, но не марафон.