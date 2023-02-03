Как выглядят и чем занимаются актеры из «Остаться в живых»

«Остаться в живых» держал в напряжении миллионы телезрителей и окончательно утвердил сериальный формат как конкурента большому кино. В процессе съемок актеры купались не только в океане, но и в лучах славы. Узнали, чем сегодня живет золотой состав одного из самых дорогих и рейтинговых сериалов 2000-х.

Мэттью Фокс в роли Джека Шепарда

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Доктор Шепард из «Остаться в живых» заметно постарел. И неудивительно — актеру сейчас 56 лет. На момент съемок сериала ему не было и сорока. Мэттью Фокс после закрытия проекта продолжил пополнять фильмографию ролями в большом кино, но от былой популярности не осталось и следа; наиболее заметные фильмы с его участием: «Козырные тузы», «Я, Алекс Кросс», «Война миров Z».

На личном фронте у американского актера все стабильно: он женат на итальянке, с которой начал встречаться, еще будучи студентом. У пары двое детей — дочь Кайли Эллисон и сын Байрон. Пятном на репутации Мэттью стал скандал в августе 2011 года: его обвиняли в пьяной потасовке с женщиной-водителем автобуса. Суд актера оправдал.

Эванджелин Лилли в роли Кейт Остин

Несмотря на бешеную популярность сериала, который и принес ей известность, по его окончании Эванджелин не спешила с поиском новых контрактов и решила поставить актерскую карьеру на паузу ради участия в гуманитарных проектах. Однако вскоре вернулась в шоу-бизнес, сыграв эльфийку Тауриэль в двух частях фантастической франшизы «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств». Кроме того, актриса попробовала себя в детской литературе. На сегодняшний день вышло две книги ее авторства. В 2015-м Эванджелин Лилли снялась в фильме «Человек-муравей», а спустя три года сыграла главную роль в фильме Marvel «Человек-муравей и Оса».

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Личная жизнь актрисы неразрывно связана с сериалом Lost: расставшись с канадским хоккеистом Мюрреем Хоуном в 2004 году, Эванджелин закрутила роман с британским актером Домиником Монаганом — исполнителем роли музыканта Чарли в «Остаться в живых». Спустя четыре года чувства угасли, и знаменитость переключилась на ассистента режиссера сериала — Нормана Кали, которому родила двух сыновей.

Джош Холлоуэй в роли Джеймса «Сойера» Форда

Еще несколько лет назад Джош носил короткую стрижку — этого требовала очередная роль, но сейчас «Сойер» вернулся к прежнему образу секс-символа 2000-х. Именно в нулевых журнал People включал актера в список самых красивых людей планеты. Как и его коллеги по «выживанию», Джош на карьеру не жалуется. Он кочует из проекта в проект: например, появлялся в «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», получил роль в «Йеллоустоуне» и в добром десятке других фильмов и сериалов после «Остаться в живых».

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Джош женат на индонезийке Йессике Купале, которой сделал предложение на Гавайях. В апреле 2009 года у пары родилась дочь Ява Кумала, а в феврале 2014-го — сын Хантер Ли. Сейчас Джош снова работает с создателем сериала о загадочном острове: он получил главную роль в проекте Джей Джей Абрамса Duster. У актера есть все шансы напомнить о себе громкой ролью.

Терри О’Куинн в роли Джона Локка

Этот 70-летний актер регулярно появляется в фильмах и сериалах: он еще до роли Джона Локка не стеснялся пользоваться дружбой с создателем «Секретных материалов» — приятель подкинул ему несколько ролей, включая одноименный полнометражный фильм. Терри буквально притягивает роли в мистических проектах — его последние работы все в том же духе «Касл-Рок», «Засланец из космоса» и «Части нее».

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В 1979 году Терри познакомился с будущей женой благодаря кинематографу: он брал у Лори уроки верховой звезды ради роли в фильме «Врата рая». Между ними закрутился бурный роман — вскоре родились сыновья Оливер и Хантер. Сейчас актер свободен.

Навин Эндрюс в роли Саида Джарры

После «Остаться в живых» актер сыграл в 14 проектах, но о широкой популярности речи не идет. Да и в сравнении с ролью офицера иранской разведки в новых амплуа он уже не так горяч, как прежде. По крайней мере, 54-летний Навин не стал заложником одного образа, да и не страдает от отсутствия ролей. Но для поклонниц, пожалуй, навсегда останется обаятельным Саидом из Lost.

Личная жизнь британского актера достойна отдельного сериала: отцом он стал в 16 лет — от парня родила его... замужняя учительница. Второй ребенок — от некой Елены, считается, что она забеременела во время перерыва в многолетнем романе Навина и актрисы Барбары Херши, которая старше него на 21 год. И пускай Елена судилась с Навином за опеку, она считает его потрясающим отцом. Помогает первый опыт?

Хорхе Гарсиа в роли Хьюго «Херли» Райса

Сериал, можно сказать, подарил добродушному «Хьюго» любовь всей жизни. Но отношения завязались за пределами съемочной площадки: Хорхе сделал предложение своей соседке — девушка жила рядом, когда актер обитал на Гавайях во время съемок в «Остаться в живых».

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Сейчас Хорхе Гарсиа 49 лет, он известен не только как актер, но и как стендап-комик. Без работы не сидит — в «Гавайях 5.0» он получил сначала эпизодическую роль, а затем и постоянную. Сыграл также в «Блудливой Калифорнии» и других рейтинговых проектах.

Элизабет Митчелл в роли Джульетт Берк

Элизабет, в отличие от коллег по площадке, играет преимущественно в сериалах. После окончания «Остаться в живых» знаменитость «переехала» в «Визитеры». Затем были «Революция», «Разгар лета». Но все ее сериалы закрывались в лучшем случае после второго сезона, а степень популярности американки зависит исключительно от успеха текущего проекта. До сих пор роль Джульетт Берк остается для актрисы визитной карточкой.

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За плечами у блондинки два неудачных брака с актерами: от второго мужа — Криса Солдевилья — она родила сына Кристофера в 2005 году. Элизабет словно неподвластна годам: спустя годы выглядит если не моложе, то уж точно не старше.

Майкл Эмерсон в роли Бенджамина Лайнуса

Лидер «Других» получил за свою работу престижную статуэтку «Эмми», но «Остаться в живых» не был для него кульминацией карьеры. Майклу повезло с другим успешным долгоиграющим проектом, где он исполнил одну из главных ролей — изобретателя суперкомпьютера с обостренным чувством справедливости. Сериал «В поле зрения» выходил с 2011 по 2016 год.