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40 минут назад

Еве Грин пришлось прочитать личные сообщения в суде с киностудией, задолжавшей ей $1 млн

Газета.Ru

Еве Грин пришлось прочитать личные сообщения в ходе судебного разбирательства с киностудией White Lantern, не выплатившей ей $1 млн, сообщает Variety.

Еве Грин пришлось пойти на жертву в суде с киностудией
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причиной судебного процесса стала картина «Патриот», в которой Грин должна была сыграть главную роль. В 2019 году проект был приостановлен из-за проблем с финансированием. Звезда «Казино «Рояль» обвинила кинокомпанию, занимавшуюся проектом, в невыплате своего гонорара, который по контракту она должна была получить даже в случае заморозки проекта.

1 февраля 2023 года Грин выступила в суде Лондона, в котором ей пришлось прочитать часть личных сообщений, касающихся ее недовольства деятельности White Lantern, нарушившей свои обязательства.

После судебного заседания актриса призналась, что почувствовала себя оскорбленной из-за требования суда публично озвучить личную переписку, теперь ставшую достоянием общественности.

Уточняется, что в ряде сообщений Грин обсуждала со своим агентом продюсеров White Lantern, называя их «злом», «дьяволом» и «засранцами».

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