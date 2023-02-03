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3 часа назад

Дейзи Ридли заявила, что хочет продолжать сниматься в "Звездных войнах"

Газета.Ru

Английская актриса Дейзи Ридли, получившая известность после исполнения роли джедайки Рей в «Звездных войнах», призналась, что хотела бы продолжить сниматься во франшизе. Об этом она рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

Звезда "Звездных войн" намерена вернуться к роли джедая
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отвечая на вопрос журналиста, что бы она предпочла, — ждать 30 лет, чтобы вернуться к своей героине, как это случилось с персонажами оригинальной трилогии Люком Скайуокером, Леей Органой и Ханом Соло, или появляться в образе Рей раз в десятилетие, — актриса отметила, что не может выбрать один вариант.

«Мне кажется, история Рей завершилась прекрасным образом в последнем фильме [«Звездные войны: Скайуокер. Восход»]. Уже прошли сумасшедшие три года с тех пор, как этот фильм вышел. Я ощущаю себя другим человеком. Мы все прошли через большие перемены за последние три года, много безумных вещей случилось. Так что я действительно не знаю, есть ли планы [вернуть Рей на экраны]. Просто не знаю. Но в конечном счете мне понравился полученный опыт, мне понравилось, что мне довелось сделать, и мне нравятся люди, с которыми мне довелось поработать. Так что в случае, если это случится снова, даже всего раз, — замечательно. Потому что мечта в том, чтобы быть рядом с хорошими людьми, от которых ты чувствуешь себя хорошо и чувствуешь себя услышанной, пока проделываешь хорошую работу», — поделилась Дейзи.

Актеры,Дейзи Ридли,
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