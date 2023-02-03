Звезда "Звездных войн" намерена вернуться к роли джедая

«Мне кажется, история Рей завершилась прекрасным образом в последнем фильме [«Звездные войны: Скайуокер. Восход»]. Уже прошли сумасшедшие три года с тех пор, как этот фильм вышел. Я ощущаю себя другим человеком. Мы все прошли через большие перемены за последние три года, много безумных вещей случилось. Так что я действительно не знаю, есть ли планы [вернуть Рей на экраны]. Просто не знаю. Но в конечном счете мне понравился полученный опыт, мне понравилось, что мне довелось сделать, и мне нравятся люди, с которыми мне довелось поработать. Так что в случае, если это случится снова, даже всего раз, — замечательно. Потому что мечта в том, чтобы быть рядом с хорошими людьми, от которых ты чувствуешь себя хорошо и чувствуешь себя услышанной, пока проделываешь хорошую работу», — поделилась Дейзи.