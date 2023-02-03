Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
3 часа назад

Звезда «Мандалорца» рассказал о влиянии снотворного на кастинг в The Last of Us

Lenta.ru

Актер чилийского происхождения и звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль рассказал о том, как из-за снотворного он забыл, что его кандидатуру одобрили на главную роль в сериале, снятом по игре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом пишет Daily Mail.

Звезда The Last of Us рассказал о влиянии снотворного на кастинг
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Паскаль вспомнил о поздних звонках в Zoom с создателем сериала Крейгом Мейзином и автором видеоигр Нилом Дракманном. На момент переговоров актер находился в Лондоне, Великобритания, а создатели сериала — в Лос-Анджелесе, США.

Паскаль признался, что ему сразу понравился сценарий. По его словам, финальные переговоры затянулись до поздней ночи (по лондонскому времени), и он принял снотворное, так как ему надо было вставать рано утром на следующий день. Почти сразу после этого актеру поступил звонок, в котором ему сообщили, что он одобрен на главную роль в сериале.

«Я проснулся утром. И первое, что пришло мне в голову, было: "О, чувак, я действительно хочу эту работу. И я в Лондоне. Они в Лос-Анджелесе". Я буду ждать у телефона весь день, такого давно не было, знаешь ли», — сказал он, забыв, что накануне вечером ему уже предложили эту работу.

The Last Of Us — серия видеоигр для платформы PlayStation, в которых показаны события в мире, пережившем смертельный вирус. В центре истории — попытка Джоэла Миллера перевезти девочку Элли, устойчивую к вирусу и мутациям, через весь город, чтобы с ее помощью создать вакцину.

Актеры,Нил Дракманн,Джоэл Миллер,Педро Паскаль,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители