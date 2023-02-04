«У меня вставные зубы, парики, я лысая»

Татьяна Васильева является чуть ли не самой востребованной актрисой на российской сцене. Зрителю нравится ее честность, чувство юмора и непринужденность.
Актриса не скрывает, что у нее плотный график. Она работает практически каждый день. Конечно, заработную плату она получает соответственную. По словам Васильевой, ей платят почти 3 миллиона в месяц. Вот только тратить заработанные средства на себя актриса не спешит. Татьяна Васильева предпочитает тратить все на родных и вкладывать финансы в недвижимость. Она хочет обеспечить своих наследников квартирами. Ближайшая цель актрисы — купить квартиру в Москве для пятой внучки.
«У меня вставные зубы, парики, потому что я лысая. Но разве может быть актриса счастливее меня? Это какое-то несоответствие», – рассуждает актриса.
Васильева не скрывает, что, порой, за ее помощью скрывается комплекс «я всем должна, но не себе». На фоне этого она дважды пыталась покончить с собой. И эти попытки суицида полностью поменяли ее взгляд на мир. Она поняла, что избавит себя от проблем, а своим детям лишь увеличит их в несколько раз.