Почему в "Кавказской пленнице" минимум сцен с Бывалым

В знаменитом фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или, или Новые приключения Шурика" комедийное трио Вицин-Никулин-Моргунов в полном составе появилось последний раз. "Рамблер" рассказывает, что произошло и почему у исполнителя роли Бывалого испортились отношения с режиссером.

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница" Кадр из фильма "Кавказская пленница"

Гайдай в разгар съемок отстранил Евгения Моргунова, который сыграл Бывалого. Режиссер даже распорядился, чтобы в дальнейшей работе участвовал уже дублер. Причиной тому стало высокое самомнение актера.

Леонид Гайдай периодически устраивал показы отснятого материала для близких. На одну из таких встреч Моргунов привел нетрезвых девушек. На это обратили внимание, подчеркнув, что режиссер не любит, когда смотреть наработки съемочной команды приходят посторонние люди. Моргунов ответил:

"Подумаешь, режиссер, тоже мне Феллини!"

Этот эпизод испортил отношения между коллегами, и, хотя Гайдай оставил Моргунова в "Кавказской пленнице", некоторые сцены отсняли все же с дублером. В следующих проектах режиссера "Бывалый" не появлялся.

Впрочем, тяжелыми были отношения Моргунова и с другими коллегами по съемочной площадке. Например, с Юрием Никулиным он поссорился, когда разыграл его. Актер часто пользовался личным знакомством с Никулиным, чтобы бесплатно посещать его представления в цирке, а однажды сказал людям, которые стояли в очереди к кассе, что артисту поручили лично заняться "жилищным вопросом трудящихся". Те создали очередь у кабинета Никулина, а ему самому пришлось долго объяснять, в чем дело.