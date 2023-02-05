Памела Андерсон прервала молчание и рассказала о травмах

Во вторник, 31 января, на видеосервисе Netflix состоялась премьера документального фильма «Памела: история любви» о жизни главного секс-символа 1990-х Памелы Андерсон. Одновременно с лентой в продажу поступили мемуары актрисы «С любовью, Памела». В двойной исповеди знаменитость без прикрас рассказала о самых сложных периодах своей жизни. Без обвинений и самобичевания она поведала о пережитом в детстве насилии, абьюзе, шести неудачных браках и, конечно же, о травме из-за кражи пикантного домашнего видео. Такой откровенной Андерсон до этого не была никогда. Что же заставило ее прервать многолетнее молчание? В рамках цикла материалов о непростых судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказала о феноменальной способности актрисы справляться с жизненными трудностями и при этом оставаться верной себе и своим принципам.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

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За свои 55 лет Андерсон пережила множество травмирующих событий, но для нее одним из самых болезненных ударов судьбы стал печально известный скандал с украденным видео эротического характера. Актриса и ее тогдашний муж барабанщик группы Mötley Crüe Томми Ли во время медового месяца в Мексике сняли, как занимаются сексом. Вернувшись домой, молодожены пересмотрели пленку, а затем заперли ее в сейф «размером с холодильник» и благополучно про нее забыли.

Однако в 1996 году Пэм и Томми имели неосторожность уволить работавшего в их особняке в Малибу электрика Рэнда Готье, не оплатив его услуги. Обиженный мужчина, знакомый с системой охраны их дома, попросту отключил ее и выкрал сейф со всем содержимым. Обнаруженную видеопленку с сексуальными утехами самой популярной пары Америки тех лет похититель продал компании — дистрибьютору фильмов для взрослых. Интимная запись стала достоянием общественности: получив подобный доступ к телу знаменитостей, люди ринулись скупать кассеты и DVD по цене 59,95 доллара.

77 миллионов долларов заработали за год распространители украденного у Памелы Андерсон и Томми Ли видео. Главные герои ролика не получили с этих доходов ни цента

Обнаружив пропажу кассеты, Андерсон и Ли обратились в полицию, наняли частного детектива и попытались через суд добиться запрета распространения записи, но это было уже невозможно. Актриса призналась:

"Помню, я пришла на суд и увидела солидных людей в костюмах, которые разглядывали кадры, где я совсем голая, и поняла: «Я больше так не могу!» Это было безумное время, но скандалы такого рода сломали мой брак и чуть не уничтожили мою психику"

По словам Андерсон, от полного отчаяния в те дни, когда мир изучал откровенные кадры ее домашнего видео, ее спасали только материнство и работа. Однако в феврале 2022 года неожиданно для актрисы почти забытая история получила свое продолжение: на стриминговом сервисе Hulu вышел посвященный этой краже сериал «Пэм и Томми». В интервью Памела назвала создателей шоу «очередными подонками», решившими заработать на ней, и призналась, что после премьеры вновь испытала стыд и унижение. Именно из-за этого она и решила рассказать историю своей жизни и показать людям, как мало они о ней знают.

Непростое детство

Впервые Памела испытала чувство стыда и унижения еще в раннем возрасте. Она никогда не скрывала, что ее детство трудно назвать благополучным, но только в документальном фильме раскрыла некоторые подробности. Оказалось, актриса рано познакомилась с домашним насилием: ее страдающий алкоголизмом отец нередко поднимал руку на жену, семейные ссоры считались в порядке вещей.

Сама Пэм до 18 лет трижды подверглась насилию. С восьми до одиннадцати лет к ней регулярно приставала няня. По словам Андерсон, она боялась кому-нибудь рассказать об «ужасных играх», в которые с ней играла ухаживающая за ней женщина, но ненавидела ее и «планировала убить, воткнув в ее сердце палочку от леденца». Домогательства продолжались до тех пор, пока няня не погибла в автокатастрофе.

В возрасте 12 лет будущую актрису изнасиловал 25-летний мужчина, а два года спустя она подверглась групповому нападению, организованному школьным приятелем, который ей очень нравился.

"Мой знакомый, с которым я начинала встречаться в средней школе, решил, что будет забавно изнасиловать меня вместе с шестью своими друзьями. Причем жаловаться мне было некому: отец постоянно пил, а расстраивать маму я не хотела. Поэтому я переживала ужас внутри себя и мечтала навсегда убраться с этой земли"

Неудачно складывались отношения с парнями у Пэм и в старших классах. Первый настоящий бойфренд в приступе гнева вытолкнул девушку из машины на полной скорости.

Из-за раннего знакомства с насилием и жестокостью Андерсон замкнулась в себе и постаралась забыть обо всем, однако подавленная психологическая травма негативно повлияла на ее дальнейшую жизнь. В какой-то момент актриса осознала, что большинство мужчин, с которыми она пыталась строить отношения, были плохими парнями.

Жениться за 96 часов

Именно таким плохим парнем оказался и первый муж Памелы — Томми Ли. Когда они познакомились, ей было 27 лет, ему — 32. Роман между ними закрутился молниеносно, и спустя всего 96 часов после встречи они обменялись брачными клятвами на одном из пляжей Мексики. Влюбленные даже не успели купить обручальные кольца и вместо них накололи на безымянных пальцах татуировки с именами друг друга. В одном из интервью тех лет Андерсон заявляла, что они с мужем созданы друг для друга, ведь их объединяет не только страсть, но и своеобразное чувство юмора и любовь к эпатажу.

Первые проблемы в звездном семействе начались, когда в 1995 году у Памелы на позднем сроке случился выкидыш. Вскоре в прессе появились слухи о приступах ревности Томми, которые происходили в том числе и на людях. А скандал с украденным секс-видео и вовсе разделил отношения актрисы и музыканта на до и после. Не укрепило их брак и рождение двоих сыновей.

«Когда родился Дилан, я стал в семье номером три. Мне сложно было с этим свыкнуться. Я понимал, что превратился в капризного и требовательного сопляка. Возможно, таким образом я пытался стать третьим ребенком для Памелы и получить от нее то внимание, которое мне было нужно», — написал позднее Томми Ли в своей биографии

Несмотря на неутихающий скандал и судебные разбирательства, Андерсон и Ли старались быть хорошими родителями, однако их отношения становились все хуже. Музыкант начал злоупотреблять алкоголем, ссоры возникали все чаще, и одна из них закончилась рукоприкладством. В тот момент актриса держала на руках младшего сына Дилана, а старший Брэндон находился рядом.

"Томми оторвал от меня Брэндона и швырнул меня и Дилана в стену. Он вывернул мне руку. Я так испугалась, что ему было больно, — он кричал, а ему было всего семь недель от роду. Томми выбежал за дверь с Брэндоном, который тянулся ко мне и кричал: «Мамочка!»"

Андерсон не могла поверить, что человек, которого она любила «больше всех на свете», способен на такую агрессию, и мириться с этим не стала — вызвала полицию и подала на развод. В 1998 году суд признал Ли виновным в домашнем насилии и приговорил к шести месяцам тюремного заключения и 200 часам общественных работ. В этом же году состоялся официальный развод пары. Андерсон отметила, что расставание с Томми «было самым тяжелым, самым трудным моментом в ее жизни». Наладить отношения бывшие супруги смогли только спустя годы и теперь время от времени заглядывают друг к другу в гости.

«Окно вольности»

Чтобы пережить крах личной жизни, актриса сосредоточилась на воспитании детей и работе. Она продолжала модельную карьеру, снималась в новом сериале V.I.P. и по-прежнему появлялась на экранах телевизоров в «Спасателях Малибу». К 1998 году за Андерсон прочно закрепился титул «богини Playboy» и главного секс-символа десятилетия, однако съемки для обложек мужских журналов и пробежки по пляжу в красном купальнике не только в один миг сделали ее знаменитой. По мнению Памелы, скандальная слава открыла так называемое окно вольности: видевшие ее обнаженной люди стали считать, что она и в жизни столь же доступна и не слишком умна.

На протяжении многих лет актрисе поклонялись как секс-иконе и при этом посмеивались над ней, принимая за очередную «голливудскую пустышку». Ровно по этой причине, утверждает Андерсон, звезда сериала «Большой ремонт» Тим Аллен позволил себе распахнуть перед ней халат, под которым ничего не было. Этими же соображениями, по ее мнению, руководствовалась группа продюсеров во главе с Сетом Рогеном, решившая запустить в работу сериал о совершенном против нее и Томми Ли преступлении, даже не спросив их разрешения.

Сексуальность — важная часть образа Андерсон, за которую ее и полюбили миллионы зрителей, однако в конечном итоге именно из-за нее и развалилась ее карьера. Актриса прилагала немало сил, чтобы доказать, что способна сыграть серьезные роли, а не просто быть красоткой в красном купальнике, однако продюсеры неохотно шли ей навстречу.

"Я не считаю себя красавицей. И пока не поняла, можно ли меня назвать одаренной актрисой. Я точно знаю, что во мне живет глубокий чувственный драйв, на который все реагируют"

Также снижению популярности Андерсон поспособствовал случай со сталкером, произошедший после ее развода с Томми Ли. Придя домой, где актриса жила с маленькими сыновьями, она обнаружила в одной из комнат незнакомую девушку, державшую в руке записку: «Я не лесбиянка, но я мечтаю о тебе». После вызова полиции юная сталкер перерезала себе вены, врачи чудом успели ее спасти. После этого инцидента ради защиты себя и детей Памела начала скрываться от папарацци и избегать публичности, только на личной жизни крест не поставила.

Дико спонтанная личность

Несмотря на неудачный брак с Томми Ли, Андерсон никогда не боялась влюбиться вновь. При этом в делах сердечных она, по ее словам, дико спонтанна, может, поэтому и выходила замуж еще пять раз.

Ее вторым мужем стал кантри-певец Кид Рок. Они познакомились в 2001 году и на протяжении пяти лет постоянно то сходились, то расходились. Летом 2006-го влюбленные все-таки сыграли пышную свадьбу во Франции – и спустя полгода развелись из-за непримиримых противоречий.

Недолговечным оказался союз Андерсон с Риком Саломоном. Известный своими амурными похождениями игрок в покер попал под чары актрисы в сентябре 2007 года, в октябре они поженилась, а в декабре — уже скандально развелись. Впрочем, лишь для того, чтобы в 2014-м снова связать себя узами брака и в очередной раз громко расстаться спустя год. Во время бракоразводного процесса Саломон называл бывшую жену «патологической убийцей детей» из-за того, что та неоднократно прерывала беременность. Андерсон же обвиняла его в грубом обращении. В итоге все закончилось вполне удачно для Памелы: она смогла отсудить от экс-супруга миллион долларов моральной компенсации.

Следующий брак актрисы оказался еще короче предыдущего. После череды необременительных романов в 2020 году она официально зарегистрировала отношения с голливудским продюсером Джоном Питерсом. И развелась с ним всего через 12 дней. Питерс, с конца 1980-х мечтавший жениться на Андерсон, разорвал отношения по СМС: «Это был прекрасный и удивительный праздник любви. Но весь этот брак... напугал меня. Я осознал, что в 74 года мне нужна простая спокойная жизнь, а не интернациональная любовь». Впрочем, их расставание было мирным, и продюсер заявил, что завещал Андерсон 10 миллионов долларов.

В шестой раз Памела вышла замуж в январе 2021 года — за своего телохранителя Дэна Херста, который был младше нее на 13 лет. Их сближение произошло из-за пандемии. Мужчина помогал с ремонтом дома актрисы в Канаде, где и застрял из-за локдауна вместе с ней. Карантин они проводили вместе и поняли, что им хорошо в обществе друг друга.

"Так что мы начали общаться, и постепенно я поняла, что Дэн — настоящий мужчина. Сейчас я именно там, где должна быть, — в объятиях любимого мужчины. И нам очень здорово вместе: я восторге от его физической формы!"

Целый год пара наслаждалась семейным счастьем, однако в начале 2022-го Андерсон сбежала от молодого мужа в Калифорнию, где и подала на развод.

Не только спасательница Малибу

Сейчас сердце Памелы свободно. Она перебралась из шумного Голливуда в Канаду, занимается написанием книг и активистской деятельностью. Андерсон активно выступает в защиту животных и даже стала членом совета директоров Общества охраны морской фауны. Впрочем, только помощью окружающей среде ее деятельность не ограничивается. Андерсон также проводила масштабные кампании в пользу людей, больных гепатитом С и ВИЧ, поддерживала движение «желтых жилетов» во Франции и вступилась за борца за свободу слова Джулиана Ассанжа.

А еще Памела наконец примирилась с собой и перестала обращать внимание на то, что о ней пишут в СМИ и социальных сетях.

"Я не жертва и не девица в беде. Я сделала свой выбор в жизни, хотя многие хотели его сделать за меня. Именно это сделало меня сильным человеком"