Нисон высказался о возвращении в "Звездные войны" или "Бэтмена"

«Звездные войны» — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счета», — сказал Нисон.

Актер также добавил, что не вернется и во вселенную DC. На вопрос поклонника, сыграет ли Нисон злодея в будущем сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, тот ответил: «Нет, я уже снялся в роли Ра'с аль Гула в «Бэтмене: Начало» с Кристианом Бэйлом. И на самом деле он не был плохим парнем, а пытался реорганизовать мир так, каким тот должен был быть.»