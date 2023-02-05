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2 часа назад

Актер Лиам Нисон прокомментировал возможность вернуться в "Звездные войны" или "Бэтмена"

Газета.Ruиещё 1

Актер Лиам Нисон, сыгравший роль мастера-джедая Квай-Гон Джинна в трилогии приквелов «Звездных войн», заявил, что не планирует возвращаться к своему герою. Его слова приводит Deadline.

Нисон высказался о возвращении в "Звездные войны" или "Бэтмена"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Звездные войны» — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счета», — сказал Нисон.

Актер также добавил, что не вернется и во вселенную DC. На вопрос поклонника, сыграет ли Нисон злодея в будущем сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, тот ответил: «Нет, я уже снялся в роли Ра'с аль Гула в «Бэтмене: Начало» с Кристианом Бэйлом. И на самом деле он не был плохим парнем, а пытался реорганизовать мир так, каким тот должен был быть.»

Сиквел «Бэтмена» Ривза выйдет на экраны 3 октября 2025 года в рамках DC Elseworlds. Фильм будет находиться в альтернативной временной линии, которая не вписывается в основную DCU.

Ранее автор игры Marvel «Midnight Suns» назвал «кошмаром» план Джеймса Ганна по развитию вселенной DC.

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