Нисон высказался о возвращении в "Звездные войны" или "Бэтмена"

Актер Лиам Нисон, сыгравший роль мастера-джедая Квай-Гон Джинна в трилогии приквелов «Звездных войн», заявил, что не планирует возвращаться к своему герою. Его слова приводит Deadline.
«Звездные войны» — нет. Как бы я ими ни восхищался, но их сейчас так много. Я сбился со счета», — сказал Нисон.
Актер также добавил, что не вернется и во вселенную DC. На вопрос поклонника, сыграет ли Нисон злодея в будущем сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном, тот ответил: «Нет, я уже снялся в роли Ра'с аль Гула в «Бэтмене: Начало» с Кристианом Бэйлом. И на самом деле он не был плохим парнем, а пытался реорганизовать мир так, каким тот должен был быть.»
Сиквел «Бэтмена» Ривза выйдет на экраны 3 октября 2025 года в рамках DC Elseworlds. Фильм будет находиться в альтернативной временной линии, которая не вписывается в основную DCU.
Ранее автор игры Marvel «Midnight Suns» назвал «кошмаром» план Джеймса Ганна по развитию вселенной DC.