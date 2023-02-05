Максим Аверин пострадал на съемках «Склифосовского»

1 февраля поклонники «Склифосовского» увидели продолжение сериала под названием «Море. Солнце. Склифосовский». Съемки проходили на российском курорте. По сюжету, сотрудники НИИ отправились навестить своих бывших коллег, которые перебрались жить к морю. Только вот лучший хирург отделения, Олег Брагин, несмотря на отпуск, все равно находит приключения, связанные с работой. Кстати, актер исполняющий роль Брагина, Максим Аверин, сам же и предложил снять продолжение сериала именно на российском курорте. Так, вся команда отправилась в Сочи. Актер надеялся совместить работу с отдыхом, но все пошло не по плану. Все-таки новый климат и солнцепек сыграли свою роль.

Фото: New Magazine New Magazine

Экранному доктору самому понадобилась помощь медиков. На съемках он сильно пострадал, что даже пожалел о том, что предложил съемки на курорте.

«Проклял все на свете, потому что одно дело — вы едете отдыхать, другое — вы едете работать. И тепловой удар, который я получил там, и отит, и все что можно, я собрал. Поэтому, слава богу, выжили», — рассказал Аверин. ему приходилось совмещать съемки с лечением.

Было тяжело, что сейчас артист вспоминает это с улыбкой на лице.

Сейчас же артист вспоминает тот случай с иронией. Это не останавливает его на пути к новым экспериментам в работе. Аверин также признается, что счастлив заниматься любимым делом. Максим любит работать, как в театре, так и сниматься в кино.