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3 часа назад

Уилл Смит пропустил премию «Грэмми» из-за съемок нового фильма

Слово и Дело

Американский актер Уилл Смит не появился на торжественной церемонии вручения премии «Грэмми» из-за съемок нового фильма. Речь идет о картине «Плохие парни — 4».

Уилл Смит пропустил премию «Грэмми» из-за съемок нового фильма
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Звезда киноленты «Фокус» практически не появляется на публике после скандального инцидента на премии «Оскар» в 2022 году. Его появление на «Грэмми» было запланировано и должно было стать сюрпризом.

Однако этого не произошло. Дело в том, что артист был занят производством фильма «Плохие парни — 4». Примечательно, что Смит стал не единственным артистом, кому нужно было выбрать между работой и премией, передает издание Variety.

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