Уилл Смит пропустил премию «Грэмми» из-за съемок нового фильма

Звезда киноленты «Фокус» практически не появляется на публике после скандального инцидента на премии «Оскар» в 2022 году. Его появление на «Грэмми» было запланировано и должно было стать сюрпризом.

Однако этого не произошло. Дело в том, что артист был занят производством фильма «Плохие парни — 4». Примечательно, что Смит стал не единственным артистом, кому нужно было выбрать между работой и премией, передает издание Variety.