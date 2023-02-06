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1 час назад

Актриса Виола Дэвис стала обладательницей всех высших наград в области искусства

Inc-News

Актриса Виола Дэвис стала обладательницей всех высших наград в области искусства. Недостающую в коллекции премию «Грэмми» артистка получила накануне.

Дэвис стала обладательницей всех высших наград в области искусства
Фото: Inc-NewsInc-News

На прошедшей в ночь на 6 февраля 65-й церемонии вручения премии «Грэмми» актриса Виола Дэвис одержала победу в категории "Лучшая аудиокнига" за произведение "Finding Me". После этого звезда сериала "Как избежать наказания за убийство" и фильма "Прислуга" и стала обладательницей одного из самых престижных статусов в культуре — EGOT. Его присваивают звездам, которые получили все основные награды в области развлекательного искусства США: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". Две премии «Тони» за достижения на театральных подмостках артистка получила в 2001 и 2010 годах.

«Эмми» знаменитость удостоилась спустя несколько лет как раз за многолетние съемки в сериале 'Как избежать наказания за убийство'"Оскар" Виоле Дэвис достался в 2017 году за роль Роуз Максон в фильме "Ограды" Дензела Вашингтона.

В целом истории американского шоу-бизнеса всего семнадцати звездам удавалось получить статус EGOT.

Из ныне живущих и работающих артисток его имеют, например, Рита Морено, Вупи Голдберг, Барбара Стрейзанд и Кейт Уинслет.

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