Дэвис стала обладательницей всех высших наград в области искусства

На прошедшей в ночь на 6 февраля 65-й церемонии вручения премии «Грэмми» актриса Виола Дэвис одержала победу в категории "Лучшая аудиокнига" за произведение "Finding Me". После этого звезда сериала "Как избежать наказания за убийство" и фильма "Прислуга" и стала обладательницей одного из самых престижных статусов в культуре — EGOT. Его присваивают звездам, которые получили все основные награды в области развлекательного искусства США: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". Две премии «Тони» за достижения на театральных подмостках артистка получила в 2001 и 2010 годах.