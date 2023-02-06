Российская актриса рассказала об изобретательности москвичей

Известная российская актриса театра и кино Евдокия Германова рассказала, что москвичи отличаются от жителей других городов особой изобретательностью. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag» .

Во время разговора актрису попросили объяснить, чем, по ее мнению, москвичи отличаются от жителей других городов страны. Она отметила, что жители столицы живут в более быстром ритме. Однако те, кто переезжают в Москву, со временем привыкают к темпу и добиваются успеха.