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7 минут назад

Российская актриса рассказала об изобретательности москвичей

Lenta.ruиещё 2

Известная российская актриса театра и кино Евдокия Германова рассказала, что москвичи отличаются от жителей других городов особой изобретательностью. Свое мнение о жителях столицы она высказала в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Российская актриса рассказала об изобретательности москвичей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Во время разговора актрису попросили объяснить, чем, по ее мнению, москвичи отличаются от жителей других городов страны. Она отметила, что жители столицы живут в более быстром ритме. Однако те, кто переезжают в Москву, со временем привыкают к темпу и добиваются успеха.

«Конечно, жители других городов угадываются по медленному существованию, наверное, это свойственно провинции, а у москвичей скорости другие, изобретательность другая. Но со временем приезжие добиваются больших успехов, чем москвичи, когда они порядком освоятся в городе, уловят его темпоритм, наберут скорости, возникает здоровая конкуренция, здоровый азарт, энергия другая», — заявила Германова.

Актеры,Евдокия Германова,
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