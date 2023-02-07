Звезда сериала «Малибу» Памела Андерсон снова снимется в масштабном проекте. Модель примет участие в шоу «Готовим с любовью Памелы». Она же вместе с Робертом Харди станет исполнительным продюсером, сообщает The Hollywood reporter.

Проект будет состоять из восьми эпизодов. Андерсон будет работать в тандеме с профессиональными поварами над созданием растительного меню. Местом съемок станет дом модели, расположенный на западном побережье Канады, где она вместе с приглашенными профессионалами будет готовить для друзей и членов семьи.

Съемки будут стартовать летом 2023 года. Следом за кулинарным шоу последует работа над другим проектом о ремонте дома «Райский сад Памелы».

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