Красотки-звезды Турции, которые знают русский

Турецкая киноиндустрия за последние годы шагнула далеко вперед — турецкие сериалы теперь переводятся на многие языки и пользуются бешеной популярностью далеко за пределами страны. Однако не все знают, что за чарующей внешностью некоторых звезд Турции скрываются русские корни или просто знание русского языка. "Рамблер" расскажет о турецких актерах, которые понимают и даже говорят по-русски.
Молодая турецкая актриса русского происхождения Алина Боз уже покорила многих зрителей. У очаровательной актрисы русская мама и папа - болгарин из Турции. Алина родилась в Москве, но из-за работы отца семья переехала в Стамбул, когда ей было семь лет. Девушка росла в Турции, ходила на танцы, училась в университете и начинала модельную и актерскую карьеру.
Впервые она снялась в кино в 2013 году в комедии «Отважная медсестра», а после успешной работы ей дали главную роль в драме «Вдребезги», играла главную роль.
Одна из наиболее популярных ее работ — в сериале Netflix «Любовь 101».
В сериале «Ты — моя Родина» Алина сыграла дочку последнего русского императора Анастасию Романову. Актриса рассказывала, что этот образ один из ее любимых.
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассказала о том, что несколько лет назад проходила специальное ДНК исследование и узнала, что в ее роду были русские. По ее словам, она немного умеет говорить и писать на русском.
При этом Мерьем рада была бы сыграть в отечественном кино, потому что российский кинематограф является источником ее вдохновения. Ее любимый режиссер — Андрей Тарковский.
Мелиса Донгель родилась 1999 годe в Стамбуле. Ее отец - турок, а мать — русская, поэтому очаровательная белокурая актриса свободно говорит по-русски. Мелиса получила образование в Художественной академии Османа Ягмурдерели.
Свою актерскую карьеру она начала с сериала «Элиф», премьера которого состоялась в 2014 году. Позже она сыграла в популярном сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери», а затем в громкой премьере сериала «Постучись в мою дверь». Благодаря этой роли к ней пришла известность, но во втором сезоне Мелисы уже не было, потому как она получила главную роль в сериале «Любовь. Разум. Месть».
В июле 2021 года выяснилось, что Донгель участвовала в судебной тяжбе против своего отца по поводу опеки над ее младшей сестрой. Она рассказала, что страдала от домогательств со стороны отца в детстве. Позже мужчину заключили в тюрьму.