Красотки-звезды Турции, которые знают русский

Турецкая киноиндустрия за последние годы шагнула далеко вперед — турецкие сериалы теперь переводятся на многие языки и пользуются бешеной популярностью далеко за пределами страны. Однако не все знают, что за чарующей внешностью некоторых звезд Турции скрываются русские корни или просто знание русского языка. "Рамблер" расскажет о турецких актерах, которые понимают и даже говорят по-русски.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Алина Боз

Кадр из сериала "Марашанец"

Молодая турецкая актриса русского происхождения Алина Боз уже покорила многих зрителей. У очаровательной актрисы русская мама и папа - болгарин из Турции. Алина родилась в Москве, но из-за работы отца семья переехала в Стамбул, когда ей было семь лет. Девушка росла в Турции, ходила на танцы, училась в университете и начинала модельную и актерскую карьеру.

Впервые она снялась в кино в 2013 году в комедии «Отважная медсестра», а после успешной работы ей дали главную роль в драме «Вдребезги», играла главную роль.

Одна из наиболее популярных ее работ — в сериале Netflix «Любовь 101».

В сериале «Ты — моя Родина» Алина сыграла дочку последнего русского императора Анастасию Романову. Актриса рассказывала, что этот образ один из ее любимых.

Мерьем Узерли

Кадр из сериала "Великолепный век"

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли рассказала о том, что несколько лет назад проходила специальное ДНК исследование и узнала, что в ее роду были русские. По ее словам, она немного умеет говорить и писать на русском.

При этом Мерьем рада была бы сыграть в отечественном кино, потому что российский кинематограф является источником ее вдохновения. Ее любимый режиссер — Андрей Тарковский.

Мелиса Донгель

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Мелиса Донгель родилась 1999 годe в Стамбуле. Ее отец - турок, а мать — русская, поэтому очаровательная белокурая актриса свободно говорит по-русски. Мелиса получила образование в Художественной академии Османа Ягмурдерели.

Свою актерскую карьеру она начала с сериала «Элиф», премьера которого состоялась в 2014 году. Позже она сыграла в популярном сериале «Госпожа Фазилет и ее дочери», а затем в громкой премьере сериала «Постучись в мою дверь». Благодаря этой роли к ней пришла известность, но во втором сезоне Мелисы уже не было, потому как она получила главную роль в сериале «Любовь. Разум. Месть».