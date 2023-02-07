Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
0° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
2 часа назад

Умер актер и музыкант Георг Доливо

Российская Газета

Скончался Георг "Йори" Доливо, финский актер, режиссер, сценарист и музыкант, дядя Георга Доливо, фронтмена американской хард-рок-группы Rhino Bucket.

Умер актер и музыкант Георг Доливо
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Артист умер 2 февраля в родном Хельсинки после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Svenska Teatern.

Доливо родился 9 февраля 1945 года. Карьеру начинал в группах Kivikasvoje и Kukonpojat. После кончины Георга единственным остающимся в живых членом оригинального состава Kivikasvoje стал Исмо Саяркопи.

На экранах как актер - с середины 60-х. Доливо был директором Шведского театра в Турку в середине 80-х, директором Svenska Teatern в 1987-1996 годах, председателем правления Финского кинофонда.

Актеры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители