Умер актер и музыкант Георг Доливо

Скончался Георг "Йори" Доливо, финский актер, режиссер, сценарист и музыкант, дядя Георга Доливо, фронтмена американской хард-рок-группы Rhino Bucket.
Артист умер 2 февраля в родном Хельсинки после продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Svenska Teatern.
Доливо родился 9 февраля 1945 года. Карьеру начинал в группах Kivikasvoje и Kukonpojat. После кончины Георга единственным остающимся в живых членом оригинального состава Kivikasvoje стал Исмо Саяркопи.
На экранах как актер - с середины 60-х. Доливо был директором Шведского театра в Турку в середине 80-х, директором Svenska Teatern в 1987-1996 годах, председателем правления Финского кинофонда.