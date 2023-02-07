Умер актер и музыкант Георг Доливо

Доливо родился 9 февраля 1945 года. Карьеру начинал в группах Kivikasvoje и Kukonpojat. После кончины Георга единственным остающимся в живых членом оригинального состава Kivikasvoje стал Исмо Саяркопи.

На экранах как актер - с середины 60-х. Доливо был директором Шведского театра в Турку в середине 80-х, директором Svenska Teatern в 1987-1996 годах, председателем правления Финского кинофонда.