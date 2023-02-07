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58 минут назад

Актриса Кэтрин Райан объяснила любовь Ди Каприо к девушкам моложе 25 лет

Газета.Ruиещё 1

Актриса Кэтрин Райан в своем Twitter предположила, что ее коллегу Леонардо Ди Каприо привлекают девушки моложе 25 лет, потому что он не хочет взрослеть. Она отметила, что Ди Каприо подозревают в романе с 18-летней девушкой и добавила, что считает это "тревожным паттерном поведения".

Кэтрин Райан объяснила любовь Ди Каприо к девушкам моложе 25 лет
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Артистка в шутку предположила, что скоро культовый фильм "Титаник" станет слишком старым, чтобы в нем играл оскароносный актер. Такую точку зрения поддержала и журналистка Кейтлин Моран.

"Мне кажется, что у него "титаническая" травма. Он встречается с такими женщинами, будто ему все же столько же лет, сколько было во время съемок фильма, и постоянно отдыхает на яхте. Чувак нуждается в психотерапии", - высказалась она.

Актеры,Титаник,Леонардо ДиКаприо,
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